Autoritățile vor crea o platformă digitală comună cu informații despre trafic, drumuri, transport și parcări

Un proiect, care prevede acest lucru, a fost votat astăzi în prima lectură de Parlament. Proiectul este elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și are drept scop utilizarea coordonată a sistemelor de transport inteligente pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu standardele europene.

„Aceasta va include date despre serviciile de informare privind călătoriile, traficul rutier, siguranța rutieră, precum și despre spațiile de parcare sigure pentru camioane și vehicule comerciale. Noua platformă va facilita schimbul de date între autoritățile publice, administratorii infrastructurii și operatorii de transport. De asemenea, la nivel național va fi instituit un sistem eCall interoperabil”, se menționează într-un comunicat al Parlamentului.

Punctul Național de Acces va fi gestionat de Agenția Națională Transport Auto, iar administrarea tehnică va reveni Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va coordona politicile în domeniul STI, iar pe lângă Prim-ministru va fi instituit un Consiliu Național pentru STI.

Menționăm că, dacă va obține aprobare și în lectura a doua, noua lege va intra în vigoare la o lună de la publicarea în Monitorul Oficial. Ulterior, în termen de șase luni, Guvernul va elabora și aproba actele normative necesare pentru implementarea acesteia.