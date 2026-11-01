Autoritățile vor desfășura exerciții de protecție civilă în cinci raioane. Ce situații vor fi simulate

Este vorba despre Telenești, Sîngerei, Călărași, Edineț și Cimișlia, potrivit unui proiect elaborat de Ministerul Afacerilor Interne și supus consultărilor publice.

Exercițiile vor simula intervenții în cazul cutremurelor de pământ, inundațiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor, accidentelor majore care implică substanțe periculoase și epizootiilor.

Autoritățile publice locale vor organiza aplicațiile, iar reprezentanții Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică vor evalua starea protecției civile în raioanele respective.

Proiectul prevede și instruirea persoanelor responsabile de protecția civilă din întreprinderi și instituții, a cadrelor didactice, conducătorilor instituțiilor de învățământ și reprezentanților agențiilor teritoriale de asistență socială.

Cursurile vor fi organizate de Ministerul Afacerilor Interne prin intermediul Academiei „Ștefan cel Mare”. Scopul este de a îmbunătăți pregătirea personalului și capacitatea autorităților de a preveni și gestiona situațiile de criză.

Proiectul este supus consultărilor publice până pe data de 11 noiembrie.