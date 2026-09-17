Autoritățile vor să creeze programe instituționalizate de educație parentală

Printre factorii care pot crește riscul de separare, ministra a enumerat sărăcia, problemele de sănătate mintală și dificultățile tot mai mari cu care se confruntă părinții în creșterea copiilor. Natalia Plugaru a subliniat că, pe măsură ce procesul de dezinstituționalizare a copiilor avansează și copiii sunt reintegrați în familii, este necesară consolidarea măsurilor de prevenire a separării care sunt prevăzute în Garanția europeană pentru copii.

În acest context, autoritățile intenționează să ofere sprijin financiar familiilor vulnerabile. Ministrul a subliniat că statul trebuie să garanteze acest tip de suport și să ofere părinților acces la programe de educație parentală, astfel încât situațiile de risc să poată fi prevenite înainte de a se ajunge la separarea copilului de familie.

Natalia Plugaru a pledat pentru instituționalizarea programelor de educație parentală. Ea a precizat că aceste programe trebuie să fie adaptate nevoilor diferitelor categorii de beneficiari. Ministrul a accentuat necesitatea unor intervenții țintite pentru familiile cu copii cu dizabilități și pentru familiile în care există probleme legate de consumul de alcool.

Anul trecut, 316 copii se aflau în instituții rezidențiale, inclusiv copii cu dizabilități. Peste o mie de copii sunt îngrijiți de asistenți parentali profesioniști, persoane care oferă îngrijire temporară în familia sa unui copil aflat în situație de risc, dar și acordă sprijinul în reintegrarea copilului în familia lui biologică sau extinsă.