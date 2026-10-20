Autorizația de mediu a uzinei din Râbnița expiră și nu va mai fi prelungită automat

Expirarea autorizației nu înseamnă însă sistarea imediată a producției. Întreprinderea își poate continua activitatea dacă dispune de stocuri de materie primă sau dacă își poate comercializa produsele pe piața locală.

Potrivit lui Nicu Belitei, procedura de obținere a autorizației integrate de mediu a fost inițiată încă de anul trecut. Întreprinderea a depus raportul de referință, care urmează să fie verificat de Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Ulterior, uzina va trebui să depună cererea pentru obținerea autorizației integrate de mediu, care va fi examinată de Agenția de Mediu.

Directorul instituției a explicat că prelungirile anterioare au fost posibile în contextul aplicării Legii privind emisiile industriale, care le-a oferit operatorilor economici o perioadă de tranziție pentru a se conforma noilor cerințe și a obține autorizații integrate de mediu.

Odată cu intrarea în vigoare a noului cadru legal privind emisiile industriale, anumite autorizații de mediu care urmau să expire au putut fi prelungite automat, din oficiu, pentru o perioadă de până la 24 de luni. Măsura a avut scopul de a le oferi operatorilor economici timpul necesar pentru obținerea autorizațiilor integrate de mediu.

În cazul Uzinei Metalurgice din Râbnița, autorizația a fost prelungită în 2024, iar în octombrie 2025, Agenția de Mediu a anunțat o nouă prelungire din oficiu, până pe 20 octombrie 2026.