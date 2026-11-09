Autorul atacului armat din Cracovia a murit la spital, a anunțat poliția poloneză

„Vă informăm că autorul tragicelor evenimente a decedat în această dimineaţă la spital”, a anunţat pe X poliţia voievodatului Polonia Mică (sudul Poloniei), a cărei capitală este Cracovia, punctul de reper turistic al Poloniei, conform France Presse, potrivit Agerpres, preluat de DIGI24.ro.

Identificat de presa poloneză după prenumele şi iniţiala numelui său de familie, Michal O., născut în 2002, este suspectat că a ucis în total nouă oameni după ce cadavrele părinţilor şi surorii sale au fost descoperite cu răni prin împuşcare în casa familiei, situată la două ore de mers cu maşina de locul atacului în masă.

Îmbrăcat în uniformă militară, mascat şi cu cască şi înarmat cu o puşcă semiautomată, el a deschis focul din vehiculul său asupra trecătorilor din apropierea pieţei din Oraşul Vechi al Cracoviei, o destinaţie turistică populară.

Şase oameni, între care un britanic şi o austriacă, au fost ucişi. Cincisprezece, între care cinci cetăţeni străini (britanic, portughez, rus, german şi austriac), au fost răniţi.

Poliţia a sosit în câteva minute. A urmat o urmărire între agresor, care conducea un Subaru negru, şi o patrulă de poliţie locală.

La o intersecţie, bărbatul a lovit un vehicul staţionar. A coborât din maşină şi s-a implicat într-un schimb de focuri cu doi ofiţeri de poliţie, rănindu-i grav.

Potrivit Ministerului de Interne, ucigaşul era „fascinat de ideologiile de extremă dreapta”, dar anchetatorii cred că va fi necesară o anchetă lungă pentru a înţelege motivele sale. A fost deschisă o anchetă pentru act „cu caracter terorist”.

Preşedintele Karol Nawrocki a anunţat două zile de doliu naţional pentru duminică şi luni.

Val de solidaritate în Polonia

Atacul armat din centrul Cracoviei a provocat o profundă emoţie în Polonia şi un val de solidaritate cu poliţiştii care au intervenit pentru a-l opri pe atacator. În numai 17 ore de la lansare, o campanie organizată pe Zrzutka.pl de jurnalistul Krzysztof Stanowski, fondatorul Kanał Zero, a strâns 4.953.601 de zloţi — aproximativ 1,13 milioane de euro — de la 91.062 de susţinători.

Suma reprezintă deja 99% din obiectivul de 5 milioane de zloţi, echivalentul a aproximativ 1,14 milioane de euro. Campania este dedicată poliţiştilor răniţi şi familiilor acestora.

Amploarea şi rapiditatea mobilizării arată cât de puternic a fost resimţită această tragedie în societatea poloneză. Zeci de mii de oameni au transformat emoţia şi recunoştinţa în ajutor concret pentru cei care şi-au riscat viaţa pentru a-i proteja pe alţii. În paralel, apelurile pentru donarea de sânge au adus în atenţia publicului nevoile urgente ale poliţiştilor răniţi.

Duminică, purtătorul de cuvânt al Parchetului Regional din Cracovia, Tomasz Waszczuk, a confirmat că ambii poliţişti răniţi, Jakub Kulik şi Artur Morański, au fost treziţi din coma indusă medicamentos şi rămân internaţi.