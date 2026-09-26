„Avem nevoie de sprijinul prietenilor din UE pentru a avansa rapid”: Vasile Tofan, în discuții cu omologii săi din Croația și Slovenia

Oficialul a punctat că Slovenia și Croația sunt doi parteneri europeni importanți ai țării noastre. Discuțiile au vizat parcursul european al Republicii Moldova și pașii pe care țara noastră trebuie să-i facă în perioada următoare în acest proces.

„Discuții foarte bune astăzi, la New York, cu doi parteneri europeni importanți ai Republicii Moldova. M-am întâlnit cu premierii Croației, Andrej Plenković, și Sloveniei, Janez Janša. Am vorbit în primul rând despre parcursul european al Republicii Moldova și despre pașii pe care vrem să-i facem în perioada următoare. Avem nevoie de sprijinul prietenilor noștri din Uniunea Europeană pentru a avansa rapid, pe merit, și pentru a transforma progresul din negocieri în rezultate concrete pentru oameni”, a declarat Vasile Tofan.

Un alt subiect abordat în cadrul discuțiilor a vizat consolidarea parteneriatului economic și atragerea investițiilor. Premierul a subliniat că Moldova are nevoie de mai mult capital european, de companii care să investească în țara noastră și de parteneriate care să creeze locuri de muncă și oportunități pentru oamenii noștri.

„Am discutat și despre cum putem dezvolta mai mult relațiile economice cu Croația și Slovenia — prin investiții, mai multe legături între companii și creșterea schimburilor comerciale. Moldova are nevoie de mai mult capital european, de companii care să investească aici și de parteneriate care să creeze locuri de muncă și oportunități pentru oamenii noștri”, a accentuat șeful guvernului de la Chișinău.

Totodată, Vasile Tofan a mulțumit Croației și Sloveniei pentru sprijinul acordat țării noastre.

„Croația și Slovenia cunosc foarte bine cât de mult poate transforma aderarea la Uniunea Europeană o țară. Moldova știe unde vrea să ajungă și lucrăm pentru a avansa cât mai repede, prin reforme și rezultate concrete, folosind sprijinul politic puternic pe care îl avem astăzi în Europa”, a conchis prim-ministrul Vasile Tofan.

Premierul Vasile Tofan efectuează, în perioada 23-26 septembrie, o vizită la New York, pentru a participa la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Oficialul va avea mai multe întrevederi bilaterale și va susține un discurs în plenul Adunării Generale a ONU.