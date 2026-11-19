Liderul de la Kremlin a susținut că, la inițiativa lui Donald Trump, situația din Ucraina a beneficiat de o atenție deosebită în cadrul discuțiilor trilaterale. Putin a pledat, totodată, pentru cooperare între cele trei mari puteri, invocând responsabilitatea lor comună pentru menținerea păcii și securității internaționale, transmite France24 citat de Digi24.ro.

Vladimir Putin a afirmat că, la inițiativa lui Trump, o atenție deosebită a fost acordată conflictului din Ucraina în timpul discuțiilor. Președintele rus a susținut că toate cele trei state au un interes comun în găsirea unei soluții pentru război și a invocat responsabilitatea lor comună în menținerea păcii și securității internaționale.

Putin a afirmat, de asemenea, că Rusia, China și Statele Unite pot contribui la consolidarea stabilității globale dacă aleg să coopereze în mod constructiv.

Liderul de la Kremlin afirmă că Rusia, China și Statele Unite au responsabilitatea de a consolida sistemul dreptului internațional, în calitate de membri fondatori ai Organizației Națiunilor Unite. Potrivit TASS, Putin a spus că cele trei țări sunt unite nu doar de statutul de puteri învingătoare în cel de-al Doilea Război Mondial, ci și de responsabilitatea pe care o au în menținerea păcii internaționale.

Președintele rus a mai spus că liderii celor trei state ar trebui să discute despre probleme globale și regionale, precum și despre securitatea energetică.

Anterior, Kremlinul a anunțat că războiul din Ucraina a fost tema principală a întâlnirii neprogramate dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care a avut loc joi dimineață. Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că președintele rus a ieșit de la întrevederea cu liderul american „într-o dispoziție excelentă”.