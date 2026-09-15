Avertismentul Rusiei pentru politicienii occidentali care vor să viziteze Ucraina

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, a făcut această declaraţie la două zile după ce o dronă rusă a lovit un tren de pasageri pe o linie care fusese folosită cu câteva minute înainte de alt tren care transporta un grup de oficiali străini, printre care fostul prim-ministru britanic Boris Johnson şi fostul prim-ministru suedez Carl Bildt.

Zaharova a spus că centrele feroviare şi infrastructura de transport care deservesc armata Ucrainei sunt ţinte legitime şi că Rusia a avertizat diplomaţii străini în luna mai să părăsească Kievul din cauza atacurilor ruseşti asupra complexului militar-industrial al Ucrainei, transmite Digi24.RO.



