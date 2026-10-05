Avertismentul șefului spionajului de la Berlin: Germania riscă să fie implicată într-un conflict violent cu Rusia

„Confruntarea cu Rusia a căpătat o nouă dimensiune, mai periculoasă”, a declarat Martin Jaeger, șeful Serviciului Federal de Informații (BND), în fața parlamentarilor, cu ocazia audierii publice anuale a șefilor serviciilor de informații în parlament.

„Germania riscă să fie implicată într-un conflict violent cu Rusia – tentativa de atac de la Leipzig este doar un exemplu”, a spus el.

Autoritățile germane au avertizat în repetate rânduri că Rusia desfășoară o campanie hibridă de atacuri cu drone și atacuri cibernetice, acuzând Moscova că se află în spatele unei tentative de atac cu drone asupra aeroportului din Leipzig, din luna august, scrie Digi24.RO.

Rusia a negat în repetate rânduri orice intenție de a ataca țările NATO. „Nu amenințăm pe nimeni”, a declarat joi președintele rus Vladimir Putin.

„Nu avem nicio intenție de a ataca pe nimeni – fie în 2029, 2030 sau 2050 –, dar dacă vom fi supuși unei agresiuni, nu vom avea altă opțiune decât să ripostăm”.



