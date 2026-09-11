Avertizare hidrologică! Râurile din R. Moldova, în pericol de secare

Potrivit informațiilor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe râurile Nistru și Prut, precum și în majoritatea râurilor mici, se va menține scurgerea redusă a apei.

Pentru râul Nistru a fost emis un avertisment sub formă de Cod Portocaliu. Asta pentru că scurgerea apei constituie 30% din valorile medii lunare multianuale.

Pentru râul Prut: în sectorul s. Criva - or. Costești, Cod Portocaliu: 20% din valorile medii lunare multianuale; în sectorul or. Costești – or. Ungheni, Cod Galben: 40% din valorile medii lunare multianuale; în sectorul or. Ungheni – s. Brânza, Cod Portocaliu: 20–30% din valorile medii lunare multianuale.

Râurile mici: Vilia, Ichel, Draghiște, Cubolta, Ciulucul Mic și Botna – Cod Roșu: 10% și mai puțin din valorile medii lunare multianuale.

„Procentul scurgerii apei a fost calculat prin raportare la valorile medii lunare multianuale specifice lunii septembrie”, se menționează în mesajul celor de la meteo.

În această situație, autoritățile solicită repetat agenților economici și populației să utilizeze rațional resursele de apă.