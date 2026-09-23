Avioane de vânătoare poloneze, ridicate pentru a intercepta un aparat de spionaj rus Il-20, în largul coastei Mării Baltice

„Un avion rus Il-20 a fost interceptat de avioanele noastre de vânătoare la aproximativ 40 km de coasta poloneză.” „Acestea nu sunt incidente izolate, ci fac parte dintr-un model susținut de presiune”, a adăugat el.

„Spațiul aerian polonez este supravegheat constant, iar Armata Polonă rămâne în stare de alertă!” Incidentul este cel mai recent dintr-o serie de activități ale avioanelor militare rusești deasupra Mării Baltice din ultimele săptămâni, relatează Digi24.RO.

Avioanele poloneze și ale aliaților au interceptat în repetate rânduri avioane rusești care zburau fără planuri de zbor sau transpondere active, potrivit autorităților poloneze. Incidentul survine, de asemenea, la câteva zile după ce o dronă de tip „Gerbera”, de fabricație rusă, a eșuat pe o plajă de pe coasta poloneză a Mării Baltice.

Procurorii militari polonezi au declarat că drona transporta o încărcătură explozivă cu un detonator și a fost neutralizată de personalul militar.

Prim-ministrul Donald Tusk a pus țările europene în stare de alertă maximă săptămâna trecută, după ce a avertizat că evaluările serviciilor de informații indicau posibile atacuri hibride rusești cu drone și rachete împotriva țărilor care susțin Ucraina, inclusiv Polonia.

