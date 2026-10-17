Avioane militare britanice, survolate de drone neidentificate, în timpul unor exerciții militare

Publicația britanică The Telegraph a relatat vineri că aeronavele Forțelor Aeriene Regale Britanice (RAF) au avut câteva incidente în care au fost la un pas de coliziune cu aceste obiecte în luna februarie, în timp ce zburau de multe ori la o altitudine care depășea limita legală pentru dronele comerciale. Publicația a citat rapoartele de incident ale RAF pe care le-a consultat.

Vestea despre aceste presupuse întâlniri cu drone vine pe fondul îngrijorărilor crescânde din Europa cu privire la intensificarea aparentă a războiului hibrid și a activităților de spionaj rusești, menite să submineze unitatea NATO și să reducă sprijinul acordat Ucrainei.

Primul incident a avut loc pe 18 februarie, în timp ce un avion-cisternă Airbus Voyager al RAF realimenta un avion de vânătoare Typhoon în apropiere de Norfolk, deasupra estului Angliei, pilotul aeronavei Voyager raportând că „posibila dronă” a zburat atât de aproape de avion încât l-a făcut pe pilot să „se aplece instinctiv”, potrivit The Telegraph și Digi24.RO.

Incidentul s-ar fi produs la o altitudine de aproximativ 17.000 de picioare (5.181 de metri) – cu mult peste limita legală de 400 de picioare (121 de metri) stabilită pentru dronele comerciale în Marea Britanie.

A doua întâlnire a avut loc la doar câteva zile distanță, pe 23 februarie, când un pilot de avion de vânătoare Typhoon care participa la exerciții de luptă aeriană a zărit un „obiect circular negru (de dimensiuni similare cu o anvelopă de mașină) trecând direct deasupra lui”, potrivit raportului citat de The Telegraph.

Se pare că incidentul respectiv a avut loc la o altitudine de aproximativ 12.500 de picioare (3.810 metri), la circa 30 de mile (48 de kilometri) de coastele Angliei.

Nu a existat nicio confirmare cu privire la natura obiectelor sau la originea acestora.

