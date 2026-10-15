Aviz pozitiv // Linia electrică Strășeni–Gutinaș, declarată de interes național. Proprietarii terenurilor expropriate vor primi despăgubiri

Potrivit proiectului, lucrările de construcție a liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș și de modernizare a stației electrice Strășeni de 330 kV vor beneficia de proceduri administrative simplificate, pentru a reduce timpul necesar implementării investiției.

Astfel, documentul prevede urgentarea eliberării actelor permisive, aplicarea unei proceduri speciale de expropriere a terenurilor și accelerarea autorizării lucrărilor în apropierea drumurilor publice.

Proprietarii terenurilor care vor fi expropriate urmează să primească despăgubiri calculate la prețul pieței. Sumele acordate nu vor putea fi mai mici decât valoarea normativă stabilită în baza prețului de referință.

Totodată, proiectul reglementează procedurile pentru defrișările necesare construcției liniei electrice. În zonele cu patrimoniu arheologic, lucrările vor putea începe doar după finalizarea procedurilor legale de descărcare de sarcină arheologică.

Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” va fi responsabilă de inițierea procesului de formare a bunurilor imobile de-a lungul traseului, iar lucrările vor fi realizate în baza studiilor de fezabilitate.

Pe teritoriul Republicii Moldova, linia electrică va avea o lungime de aproximativ 70 de kilometri și va traversa 25 de localități din raioanele Strășeni, Călărași, Nisporeni și Hâncești.

Noua interconexiune energetică este destinată consolidării legăturilor dintre sistemele electrice din Republica Moldova și România, precum și integrării rețelei naționale în piața energetică a Uniunii Europene. Proiectul ar urma să contribuie și la îmbunătățirea stabilității sistemelor electroenergetice din Europa de Sud-Est și regiunea Mării Negre.

Amintim că, în 2025, Guvernul Statelor Unite ale Americii și-a anunțat angajamentul de a aloca 130 de milioane de dolari pentru finanțarea construcției liniei Strășeni–Gutinaș. Componentele care vor fi acoperite din această sumă, precum și detaliile tehnice și structura costurilor, urmează să fie stabilite în cadrul negocierilor și al semnării acordului de finanțare.

Conform calendarului anunțat, lucrările ar urma să fie finalizate în anul 2032.