Avocatul poporului s-a autosesizat după accidentul grav de pe bulevardul Grigore Vieru

În cadrul procedurii de sesizare din oficiu, avocatul poporului va analiza vizibilitatea și iluminatul trecerilor pentru pietoni, marcajele și indicatoarele rutiere, semaforizarea, geometria drumului, precum și eventualele obstacole care pot pune în pericol pietonii.

De asemenea, vor fi examinate măsurile de prevenire a accidentelor, inclusiv gestionarea vitezei și a fluxurilor de trafic, supravegherea respectării regulilor de circulație și intervențiile autorităților responsabile. Ombudsmanul va verifica dacă, după accidentul din iulie, au fost evaluate riscurile și întreprinse măsuri pentru prevenirea unor incidente similare.

Un alt aspect vizat ține de mecanismele de identificare și remediere a zonelor cu risc sporit pentru pietoni, precum și de delimitarea responsabilităților și cooperarea dintre instituțiile care gestionează infrastructura rutieră, organizarea circulației și siguranța traficului.

„Din perspectiva drepturilor omului, siguranța rutieră nu este doar o problemă de disciplină în trafic, ci o responsabilitate a statului de a proteja efectiv dreptul la viață, la sănătate și la integritatea fizică”, se arată în comunicatul instituției.

Reacția ombudsmanului vine după ce marți seara, doi pietoni care traversau regulamentar strada, pe o trecere de pe bulevardul Grigore Vieru, au fost loviți de un automobil. O femeie de aproximativ 30 de ani a murit la spital, iar un tânăr de 21 de ani a fost internat în stare extrem de gravă. Șoferul, care a fugit de la locul accidentului, a fost reținut ulterior. Poliția a stabilit că acesta nu deținea permis de conducere, iar testele au confirmat consumul mai multor substanțe stupefiante.