Bălțiul, mai aproape de România. Municipiul s-a înfrățit cu Baia Mare

Despre acest fapt a anunțat primarul de Bălți, Alexandr Petkov, pe pagina sa de Facebook.

„Ne dorim ca această prietenie să aducă proiecte comune europene, noi legături între școli, cultură, afaceri și, mai ales, cât mai multe întâlniri între bălțeni și băimăreni.

Bălți are de astăzi un nou prieten și un nou oraș-frate în România. Bine ai venit în familia noastră, Baia Mare!”, scrie Petkov într-o postare.

În acest sens, edilul a semnat cu primarul municipiului Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, un Acord de înfrățire. Evenimentul a avut loc în cadrul unei ședințe festive a Consiliului Local din Baia Mare.