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Banca Mondială ar putea finanța proiecte de digitalizare și securitate cibernetică în Republica Moldova

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Banca Mondială ar putea finanța proiecte de digitalizare și securitate cibernetică în Republica Moldova

Republica Moldova ar putea beneficia de sprijinul Băncii Mondiale pentru dezvoltarea unor proiecte bazate pe inteligența artificială și consolidarea securității cibernetice. Utilizarea noilor tehnologii în domenii precum sănătatea și agricultura, pentru creșterea productivității și reducerea timpului necesar anumitor activități, a fost discutată de premierul Vasile Tofan cu directorul regional pentru transformare digitală al Băncii Mondiale, Michel Kerf.

În cadrul întrevederii, șeful Executivului a solicitat partenerilor de dezvoltare să identifice domeniile în care inteligența artificială ar putea aduce rezultate concrete. Accentul a fost pus pe simplificarea proceselor și eficientizarea activităților prin utilizarea tehnologiilor moderne.

Totodată, premierul a propus ca Republica Moldova să devină un spațiu de testare a unor soluții și servicii digitale inovatoare, care, dacă se vor dovedi eficiente, ar putea fi extinse ulterior și în alte țări.

Un alt subiect al discuțiilor a vizat protejarea sistemelor informatice împotriva atacurilor cibernetice. Reprezentantul Băncii Mondiale, Michel Kerf, și-a exprimat disponibilitatea de a analiza posibilitatea finanțării unor proiecte pentru identificarea vulnerabilităților și îmbunătățirea capacităților de apărare în fața amenințărilor digitale.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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