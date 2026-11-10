Banca Mondială ar putea finanța proiecte de digitalizare și securitate cibernetică în Republica Moldova

În cadrul întrevederii, șeful Executivului a solicitat partenerilor de dezvoltare să identifice domeniile în care inteligența artificială ar putea aduce rezultate concrete. Accentul a fost pus pe simplificarea proceselor și eficientizarea activităților prin utilizarea tehnologiilor moderne.

Totodată, premierul a propus ca Republica Moldova să devină un spațiu de testare a unor soluții și servicii digitale inovatoare, care, dacă se vor dovedi eficiente, ar putea fi extinse ulterior și în alte țări.

Un alt subiect al discuțiilor a vizat protejarea sistemelor informatice împotriva atacurilor cibernetice. Reprezentantul Băncii Mondiale, Michel Kerf, și-a exprimat disponibilitatea de a analiza posibilitatea finanțării unor proiecte pentru identificarea vulnerabilităților și îmbunătățirea capacităților de apărare în fața amenințărilor digitale.