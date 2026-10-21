Băncile au acordat credite de 8,6 miliarde de lei în septembrie. Majoritatea a fost pentru companii

Potrivit BNM, persoanele fizice au făcut împrumuturi de aproximativ 2,9 miliarde de lei, majoritatea – credite de consum, iar restul – pentru achiziția de locuințe. Creditele de consum în lei au fost de 1,67 miliarde de lei, cu o rată medie nominală a dobânzii de 10,85%. Creditele imobiliare acordate persoanelor fizice au ajuns la 1,22 miliarde de lei, cu o rată medie nominală a dobânzii de 8,08%.

Agenții economici au contractat credite de 2,94 miliarde de lei în moneda națională, la o rată medie a dobânzii de 8,61%. Împrumuturile în valută s-au ridicat la echivalentul a 2 miliarde de lei, cu o rată a dobânzii de 4,64%.

Instituțiile financiare nebancare au luat credite de 333 de milioane de lei în moneda națională, la o rată a dobânzii de 8,04%, și de 190 de milioane de lei în valută, la o rată de 5,65%. Persoanele fizice care practică activitate economică au contractat împrumuturi de 82 de milioane de lei în moneda națională, la o rată a dobânzii de 9,34%, și de 3 milioane de lei în valută, la o rată de 5,82%.