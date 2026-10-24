Băncile au atras depozite noi de peste 30 de miliarde de lei în septembrie. Peste 70% sunt de la companii

Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, companiile au constituit depozite la vedere în lei în valoare de 16,4 miliarde de lei, la o dobândă medie anuală de 3,74%, și depozite în valută echivalente cu 3,61 miliarde de lei, la o dobândă de 0,95%, transmite IPN.

În cazul depozitelor la termen, companiile au plasat 700 de milioane de lei în moneda națională, la o dobândă medie de 5,2%, și echivalentul a 680 de milioane de lei în valută, la o dobândă de 2,32%.

Persoanele fizice au constituit depozite la vedere în lei în valoare de 5,62 miliarde de lei, la o dobândă medie de 0,90%, și depozite în valută echivalente cu 16 milioane de lei, la o dobândă de 0,83%. Totodată, depozitele la termen ale populației au însumat 2,4 miliarde de lei în moneda națională, la o dobândă medie de 6,11%, și echivalentul a 993 de milioane de lei în valută, la o dobândă de 1,41%.

Cele mai mari sume în depozite la termen în lei ale persoanelor fizice au fost plasate pentru perioade de doi până la cinci ani, însumând 1,41 miliarde de lei. Depozitele cu scadența de până la șase luni au totalizat 365 de milioane de lei, iar cele constituite pentru perioade între șase și 12 luni – 316 milioane de lei.