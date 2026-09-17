Bani găsiți la un reținut, însușiți de polițiști. Trei angajați ai IP Botanica trimiși pe banca acuzaților

Potrivit anchetei, cei trei polițiști ar fi abuzat de atribuțiile de serviciu în timpul procedurii de ridicare și asigurare a integrității bunurilor sechestrate.

În timpul controlului corporal preventiv al unei persoane reținute, polițiștii au depistat 25.300 de dolari ( peste 441de mii de lei) și 14.320 de euro ( peste 288 de mii de lei). Procurorii susțin că banii nu au fost consemnați corespunzător în acte în momentul în care au fost găsiți și nici nu au fost împachetați sau sigilați pentru a le fi asigurată integritatea.

Ulterior, înainte ca întreaga sumă să fie inclusă oficial în procesul-verbal de percheziție, cei trei angajați ai poliției ar fi luat pentru ei 3.000 de dolari (peste 52 de mii de lei) și 10 370 de euro (peste 200 de mii de lei).

Potrivit Procuraturii Anticorupție, aceștia ar fi acționat intenționat, din interes material, provocând persoanei aflate în custodia lor un prejudiciu în proporții considerabile.

Cei trei polițiști sunt vizați și într-un alt dosar penal, alături de alți trei angajați ai IP Botanica. În acea cauză, aceștia sunt bănuiți de corupere pasivă și corupere activă în circumstanțe agravante. Oamenii legii susțin că bănuiții ar fi pretins și primit în mod sistematic între 3.000 și 10.000 de dolari, în numerar sau monedă virtuală, de la persoane implicate în consumul și traficul ilegal de droguri.

Dosarul privind abuzul de serviciu a fost transmis Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei riscă o amendă cuprinsă între 57.500 și 92.500 de lei sau până la șase ani de închisoare. În ambele cazuri, aceștia riscă și să fie privați de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități pentru o perioadă de la doi la cinci ani.