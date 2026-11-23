Potrivit notei de fundamentare, instruirea va fi finanțată integral de la bugetul de stat. Noua formă de pregătire militară urmărește creșterea numărului de cetățeni cu instruire militară de bază, inclusiv a celor care au depășit vârsta de 27 de ani.

Ministerul argumentează necesitatea modificărilor prin deteriorarea mediului regional de securitate, războiul din Ucraina și amenințările hibride. Autorii proiectului consideră că Republica Moldova are nevoie de o rezervă militară instruită, care să poată fi mobilizată rapid atât în situații de criză militară, cât și în alte situații excepționale.

Proiectul mai prevede reorganizarea rezervei Forțelor Armate în două categorii: rezerva prin contract și rezerva operațională. Prima va include rezerviști selectați și numiți în funcții în unitățile militare, cu care vor fi încheiate contracte pe o perioadă de trei ani pentru soldați și sergenți și de cinci ani pentru ofițeri. Rezerva operațională va include rezerviști care pot fi repartizați în unități militare, fără a încheia un asemenea contract.

Totodată, proiectul prevede că în rezerva Forțelor Armate vor putea fi incluși doar cetățenii apți medical care au pregătire militară. Ceilalți cetățeni aflați în evidența militară vor avea statut de recruți. Proiectul mai propune introducerea unei discipline opționale de educație patriotică a tinerei generații în instituțiile de învățământ secundar, ciclul II, și în cele de învățământ profesional tehnic.

Modificările vizează patru acte normative privind rezerva Forțelor Armate, pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei, răspunderea materială a militarilor și statutul militarilor. Pentru implementarea noului sistem de pregătire militară, nota de fundamentare estimează cheltuieli de 13,7 milioane de lei în anul 2027. Proiectul este supus consultărilor publice, urmând ulterior să fie aprobat de Guvern și examinat de Parlament.