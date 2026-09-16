Belarus mobilizează trupe și tancuri pentru exerciții militare lângă o zonă crucială pentru flancul estic al NATO

Belarus a început exerciții militare de patru zile în apropierea frontierelor cu Polonia și Lituania, a relatat serviciul belarus al Radio Free Europe și Digi24.RO, citând Ministerul Apărării de la Minsk.

La manevre participă batalioane mecanizate și de tancuri, iar militarii se antrenează pentru protejarea frontierei, operațiuni de contracarare a sabotajului și apărarea împotriva atacurilor cu drone și aeronave ușoare.

Locul ales pentru aceste exerciții este semnificativ, scrie Euronews. O parte dintre manevre se desfășoară în apropierea Coridorului Suwałki, o fâșie îngustă de teritoriu între Polonia și Lituania, considerată de importanță strategică majoră pentru NATO.

De remarcat sunt în special poligonul Hoża, situat la granița cu Lituania, precum și poligoanele Brzeski și Różański, aflate la aproximativ 15, respectiv 60 de kilometri de frontiera cu Polonia.

Coridorul Suwałki este una dintre cele mai sensibile zone din punct de vedere strategic și al securității din această parte a Europei. Această porțiune de 104 kilometri a frontierei polono-lituaniene asigură legătura terestră dintre statele baltice și restul NATO și, în același timp, separă Belarus de regiunea rusă Kaliningrad.

Minskul insistă că nu există motive de îngrijorare, iar Ministerul belarus al Apărării susține că exercițiile au un caracter „pur defensiv”.

Autoritățile afirmă, de asemenea, că numărul participanților și cantitatea de armament utilizată nu depășesc pragurile prevăzute în Documentul de la Viena din 2011, peste care ar fi necesară notificarea prealabilă a celorlalte state. Nu a fost însă comunicată o cifră exactă privind numărul militarilor care participă la exerciții.

Aliatul Rusiei își testează forțele

Exercițiile aflate în desfășurare fac parte dintr-un efort mai amplu de testare a nivelului de pregătire al forțelor armate din Belarus. La 11 septembrie, Aleksandr Lukașenko a vizitat poligonul Obuz-Lesnovski, în apropiere de Baranavici.

Liderul belarus a declarat atunci că dorește să evalueze funcționarea întregului sector de securitate națională. Minskul desfășoară de ani de zile exerciții militare în apropierea frontierelor NATO, iar în trecut la acestea au participat frecvent și trupe ruse.

În 2020, manevrele „Frăția Slavă” au avut loc într-un poligon din regiunea Brest, iar un an mai târziu au urmat exercițiile Zapad 21. Contextul actual conferă însă acestor activități o dimensiune suplimentară.

Belarus rămâne unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei. În februarie 2022, autoritățile de la Minsk au permis forțelor ruse să folosească infrastructura și teritoriul Belarusului pentru desfășurarea operațiunilor împotriva Ucrainei, dar nu și-a trimis propriile forțe armate în lupte directe pe teritoriul ucrainean.

Radio Svaboda subliniază că, din acest motiv, potrivit criteriilor de drept umanitar invocate de publicație, Minskul nu este considerat parte la conflict. Amploarea sprijinului acordat Rusiei, care include, printre altele, componente logistice și militare, continuă însă să atragă critici internaționale.

În ultimele zile au apărut și noi informații privind cooperarea dintre cele două țări. Luni, Serviciul de Grăniceri al Ucrainei a anunțat că forțele ruse folosesc stații de retransmisie din Belarus pentru a controla drone care atacă ținte din vestul Ucrainei.