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Belarusul, acuzat de Kiev că facilitează atacurile cu drone rusești asupra vestului Ucrainei: „Sprijină țara teroristă”

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Belarusul, acuzat de Kiev că facilitează atacurile cu drone rusești asupra vestului Ucrainei: „Sprijină țara teroristă”

Atacurile recente ale dronelor rusești asupra regiunilor Rivne, Volânia și Lviv din vestul Ucrainei au fost facilitate de stații de releu din Belarus, potrivit colonelului ucrainean Andrii Demcenko, purtător de cuvânt al Serviciului de Grăniceri de Stat.

Despre acest lucru informează publicația ucraineană Ukrainska Pravda, citată de Digi24.ro.

„Putem vedea că Belarusul nu a încetat să sprijine țara teroristă, deoarece chiar și aceste atacuri aeriene asupra regiunilor Rivne, Volânia și Lviv au fost, de asemenea, permise efectiv de pe teritoriul belarus”, a afirmat Andrii Demcenko.

Mijloacele aeriene lansate de Rusia au fost ghidate de semnale transmise prin stații de pe teritoriul Belarusului.

Demcenko a adăugat că grănicerii ucraineni, la fel ca înainte, nu au înregistrat nicio acumulare de grupuri de asalt în apropierea frontierei ucrainene pe teritoriul belarus, dar amenințarea generală din partea Belarusului rămâne.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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