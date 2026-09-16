Belarusul eliberează zeci de deținuți politici în urma negocierilor cu administrația Trump. Sancțiunile impuse Minskului ar urma să fie relaxate

Eliberarea celor 25 de persoane face parte dintr-o serie de negocieri desfășurate de mai bine de un an între emisarul american John Coale și președintele belarus Aleksandr Lukașenko.

Emisarul american a fost însărcinat de președintele Donald Trump să negocieze eliberarea a sute de persoane, printre care activiști pentru drepturile omului, politicieni, jurnaliști și avocați.

Numărul celor eliberați miercuri este însă mult mai mic decât cel negociat în timpul vizitei anterioare a lui Coale la Minsk, în luna martie, când au fost convenite 250 de eliberări.

„Acest proces a fost foarte reușit. Președintele Trump este foarte mulțumit de acest lucru”, a declarat Coale pentru Reuters, preluat de mediafax.ro.

Noi eliberări anunțate în următoarele săptămâni

Emisarul american a declarat că intenționează să revină în Belarus peste aproximativ o lună și speră ca atunci să fie eliberați „sute” de deținuți politici.

O sursă citată de agenția de presă a precizat că, pe lângă cele 25 de persoane deja eliberate, un număr semnificativ de deținuți ar urma să fie eliberați și să rămână pe teritoriul Belarusului.

Printre persoanele eliberate se numără jurnalistul Andrei Alyaksandrau, care executa o pedeapsă de 14 ani de închisoare, precum și trei muzicieni arestați în 2022. Melodiile acestora fuseseră desemnate de autoritățile belaruse drept „materiale extremiste”.

Organizația pentru drepturile omului Viasna, interzisă în Belarus și declarată organizație extremistă de autorități, estimează că în țară se află în continuare 886 de deținuți politici.

Companiile din Belarus scoase de sub sancțiunile Washingtonului

În paralel cu eliberarea deținuților, Statele Unite au anunțat relaxarea sancțiunilor împotriva a două companii belaruse: Lakokraska, producător de vopsele și acoperiri industriale și Bellesbumprom, companie de stat care coordonează sectoarele forestier, al celulozei și al hârtiei.

