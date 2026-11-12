Belgia bănuiește implicarea Iranului în atacurile cibernetice asupra supermarketurilor. Parchetul federal investighează

Ministrul belgian de interne Bernard Quintin a afirmat joi că serviciile de securitate ale țării au indicii care sugerează o posibilă legătură iraniană şi că Parchetul federal le investighează, transmit agențiile EFE și Hotnews.

„Şi în Belgia serviciile de securitate semnalează indicii ce sugerează posibile legături cu actori iranieni cunoscuţi. Parchetul federal examinează mai atent aceste indicii”, a declarat Quintin pentru agenţia de presă Belga.

La începutul lunii noiembrie, mai multe supermarketuri şi magazine din Belgia au suferit atacuri cibernetice ce le-au afectat sistemele de refrigerare şi au obligat numeroase unităţi să arunce alimente în valoare de zeci de mii de euro.

Ministrul a afirmat că Belgia ia aceste incidente „foarte în serios” şi a cerut Ministerului Apărării să studieze posibilitatea de a folosi capacităţile sale de apărare cibernetică pentru a neutraliza ameninţarea.

Quintin a pledat şi pentru ca Ministerul de Externe să sprijine iniţiativa franceză de a impune sancţiuni europene Teheranului.

„Iranul a atacat Franţa şi, posibil, de asemenea Belgia. Nu putem sta cu mâinile în sân”, a afirmat ministrul, care a cerut să se susţină „fără ambiguitate” sancţiuni împotriva ţărilor responsabile de atacuri cibernetice.