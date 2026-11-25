Ministrul muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, a declarat că măsura vine să completeze sprijinul financiar oferit prin programul „Ajutor la contor” și compensațiile la energie, oferind o protecție suplimentară familiilor vulnerabile care întâmpină dificultăți în achitarea facturilor.

Măsura se va aplica anual, în perioada 1 noiembrie – 31 martie. Astfel, consumatorii nu vor putea fi deconectați dacă achită cel puțin 50% din factura curentă, iar datoriile acumulate în sezonul rece nu depășesc 5 000 de lei pentru gazele naturale și energia termică sau 1 500 de lei pentru energia electrică.

Pentru a beneficia de compensații începând cu luna noiembrie, cererile pot fi depuse până pe 27 noiembrie. Înscrierile vor continua și după această dată, până pe 25 a fiecărei luni, însă compensația va fi acordată începând cu luna în care a fost depusă cererea. Până în prezent, în sistem au fost înregistrate 657 de mii de cereri.