Benzina și motorina ating noi prețuri record

Potrivit autorității de reglementare, prețul unui litru de benzină cu cifra octanică 95 va crește cu 19 bani, iar al unui litru de motorină standard, cu 41 de bani.

Anterior, prețul record pentru benzina COR 95 a fost de 33,90 de lei pe litru, stabilit la mijlocul lunii iunie 2022. În același timp, noul preț record pentru motorina standard vine după cel stabilit pentru 19-21 septembrie, de 36,11 lei pe litru.

Pe de altă parte, pe piețele internaționale, cotațiile petrolului înregistrează scăderi continue. Petrolul Brent se tranzacționează cu 101,55 de dolari pe baril, în scădere cu 2,23%, iar petrolul american WTI – cu 98,08 dolari pe baril, un preț cu 2,21% mai mic decât cotația precedentă.