Deschide.md

Benzina și motorina ating noi prețuri record

DESCHIDE.MD
Benzina și motorina ating noi prețuri record

Preț record atât la motorină, cât și la benzină. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, marți, benzina cu cifra octanică 95 se va vinde cu 33,99 lei pe litru, iar motorina standard cu 36,52 lei, transmite IPN.

Potrivit autorității de reglementare, prețul unui litru de benzină cu cifra octanică 95 va crește cu 19 bani, iar al unui litru de motorină standard, cu 41 de bani.

Anterior, prețul record pentru benzina COR 95 a fost de 33,90 de lei pe litru, stabilit la mijlocul lunii iunie 2022. În același timp, noul preț record pentru motorina standard vine după cel stabilit pentru 19-21 septembrie, de 36,11 lei pe litru.

Pe de altă parte, pe piețele internaționale, cotațiile petrolului înregistrează scăderi continue. Petrolul Brent se tranzacționează cu 101,55 de dolari pe baril, în scădere cu 2,23%, iar petrolul american WTI – cu 98,08 dolari pe baril, un preț cu 2,21% mai mic decât cotația precedentă.

Distribuie articolul:FacebookTelegram

PUBLICITATE

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md