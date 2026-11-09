Benzina și motorina se ieftinesc marți cu câte 31 de bani pe litru

Prin urmare, litrul de benzină COR 95 va fi comercializat la pompă la prețul de 30,21 lei, iar cel de motorină standard – 35,42 de lei. De la sfârșitul lunii septembrie, benzina s-a ieftinit cu peste patru lei pe litru, iar motorina cu mai mult de un leu.

În același timp, pe piețele internaționale, cotațiile petrolului sunt în scădere. Petrolul Brent a coborât cu aproximativ 0,91%, ajungând la 97,48 de dolari pentru un baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate s-a ieftinit cu 0,5%, până la 90,37 de dolari.