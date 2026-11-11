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BERD va continua să finanțeze proiecte strategice în R. Moldova. Prioritățile, discutate de premierul Tofan cu președintele Băncii

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BERD va continua să finanțeze proiecte strategice în R. Moldova. Prioritățile, discutate de premierul Tofan cu președintele Băncii

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va continua să sprijine proiectele strategice de dezvoltare a Republicii Moldova, în special în domeniile infrastructurii, energiei și modernizării serviciilor publice.

Prioritățile de cooperare au fost discutate miercuri, 11 noiembrie, de premierul Vasile Tofan și președintele BERD, Odile Renaud-Basso, în cadrul unei întrevederi desfășurate la Antalya, Turcia, unde are loc Conferința ONU privind schimbările climatice (COP31).

Potrivit Guvernului, Vasile Tofan a apreciat sprijinul oferit de BERD pentru modernizarea Republicii Moldova și a subliniat necesitatea accelerării proiectelor aflate deja în derulare.

Printre prioritățile discutate se numără modernizarea infrastructurii rutiere și feroviare, consolidarea securității energetice și creșterea eficienței energetice. O atenție deosebită a fost acordată proiectelor de interconectare energetică cu România, modernizării sistemelor de termoficare din Chișinău și Bălți, precum și dezvoltării infrastructurii de irigații.

Cei doi oficiali au abordat și continuarea cooperării pentru modernizarea serviciilor publice, susținerea mediului de afaceri și atragerea investițiilor private. Aceste măsuri urmăresc creșterea competitivității economiei și crearea unor noi oportunități de dezvoltare.

BERD este unul dintre principalii parteneri financiari ai Republicii Moldova. Din 1992, instituția a finanțat 201 proiecte, cu investiții totale de peste 3,3 miliarde de euro.

În prezent, portofoliul BERD în Republica Moldova cuprinde 73 de operațiuni active, în valoare de aproximativ 1,46 miliarde de euro.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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