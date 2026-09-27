Berlinul propune crearea unei forțe de intervenție rapidă în cadrul Frontex, privind situațiile cu migranții

Europa trebuie să stabilească un „nou mecanism de sprijin pentru țările care se află sub o astfel de presiune la frontierele lor externe”, a declarat sâmbătă ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, într-o conferință de presă la Munchen, transmite Agerpres.

„Cu alte cuvinte, o forță de intervenție rapidă Frontex, capabilă apoi, în termen de 24 de ore, să ofere sprijinul necesar țărilor situate la frontiera externă a UE”, a adăugat ministrul conservator, vorbind înaintea unei întâlniri cu 16 dintre omologii săi din UE și cu comisarul european Magnus Brenner pe teme de migrație.

Comisia Europeană va prezenta un mandat consolidat pentru Frontex „în viitorul apropiat”, permițându-i să „acționeze mai rapid și mai flexibil, înainte ca evenimentele să escaladeze cu adevărat în crize”, a declarat Brenner.

Guvernul german al lui Friedrich Merz, care a făcut din înăsprirea politicii de migrație o prioritate pentru a stopa ascensiunea extremei drepte, este „convins că putem utiliza mai mult Frontex în procedurile de returnare”, în special prin intermediul țărilor terțe prin care tranzitează migranții, dar și pentru procedurile Dublin din cadrul UE, care stabilesc ce stat membru este responsabil pentru examinarea unei cereri de azil, a continuat Dobrindt.

Frontex trebuie să aibă „un rol mai semnificativ și mai intens în returnări”, a adăugat comisarul Brenner.

Împreună cu Danemarca, Olanda, Austria și Grecia, Germania lucrează în prezent la înființarea de centre de returnare într-o țară din afara UE pentru expulzarea solicitanților de azil respinși.

Dobrindt a reiterat obiectivul declarat al acestor cinci țări de a prezenta acorduri inițiale cu țări terțe „până la sfârșitul anului”.

Comitetul Internațional de Salvare (IRC) a denunțat joi aceste centre de returnare ca fiind o „abordare crudă și costisitoare care privează oamenii de demnitatea și drepturile lor fundamentale”.