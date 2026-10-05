Bilete de avion de la 24,99 euro/segment. HiSky lansează campania de promoții pentru sezonul de iarnă

Promoția include destinațiile operate de HiSky cu plecare de pe Aeroportul Internațional Chișinău, iar tarifele pornesc de la 24,99 euro/segment. Perioada de călătorie acoperă atât sărbătorile de iarnă, cât și primele luni ale anului viitor.

Cel mai mic tarif al campaniei, de 24,99 euro/segment, este disponibil pentru zborurile Chișinău-București. Biletele către Istanbul, Veneția și Milano Bergamo pornesc de la 39,99 euro, iar cele către Paris, Londra, Düsseldorf, Frankfurt și Hamburg de la 59,99 euro. Pentru Dublin și Tel Aviv, pasagerii pot călători la un tarif promoțional de 84,99 euro/segment.

Pe lângă destinațiile directe, pasagerii care pleacă din Chișinău au acces, prin conexiune la București, la o rețea extinsă de rute HiSky. Cu o singură rezervare și o escală pe Aeroportul Henri Coandă, aceștia își pot continua călătoria către Cluj-Napoca, Timișoara și Oradea, dar și către Paris Charles de Gaulle și Bruxelles. Tot prin București este disponibilă conexiunea către New York, JFK, ruta transatlantică directă operată de HiSky între România și Statele Unite.

„În ultimii ani, am construit de la Chișinău o rețea de rute care a crescut constant, dar, mai important, a devenit stabilă. Avem destinații pe care pasagerii noștri le cunosc, frecvențe pe care se pot baza și o ofertă pe care continuăm să o consolidăm de la un sezon la altul. În același timp, conexiunea cu București ne permite să extindem semnificativ opțiunile de călătorie pentru pasagerii din Republica Moldova, inclusiv către destinații pe care nu le operăm direct de pe aeroportul din țară. Pentru noi, următoarea etapă înseamnă să facem călătoria cât mai simplă, indiferent dacă destinația este la un zbor direct sau la o singură conexiune distanță. Campaniile de tarife speciale fac parte din această relație pe termen lung cu pasagerii noștri”, a declarat Iulian Scorpan, CEO HiSky.

HiSky operează zboruri regulate din Chișinău către destinații din Europa și Orientul Mijlociu, iar Bucureștiul funcționează ca punct de conexiune către alte rute din rețeaua companiei. Pasagerii care aleg o călătorie cu legătură pe propriile curse HiSky beneficiază de o singură rezervare pentru întregul itinerar și de transferul către zborul următor la București.

Compania operează cu o flotă exclusiv Airbus, care include aeronave din familia A320 pentru zborurile scurt și mediu-curier și Airbus A330 pentru operațiunile long-curier.

Pe lângă zborurile regulate, HiSky operează și curse charter, în parteneriat cu agențiile de turism, către destinații din Europa, Asia și Africa.

Biletele la tarife promoționale sunt disponibile pentru rezervări pe www.hisky.aero, în perioada 5-15 octombrie 2026, în limita locurilor disponibile.

Tarife promoționale pentru plecările din Chișinău:

24,99 euro către București;

39,99 euro către Istanbul, Veneția și Milano Bergamo;

59,99 euro către Paris, Londra, Düsseldorf, Frankfurt și Hamburg;

84,99 euro către Dublin și Tel Aviv.

Tarife promoționale pentru zborurile cu plecare din București:

35,99 euro – Chișinău;

45,99 euro – Cluj-Napoca, Oradea și Timișoara;

59,99 euro – Bruxelles, Paris Charles de Gaulle, Dublin și Tel Aviv;

249,99 euro – New York, JFK.

Tarife promoționale pentru plecările de pe celelalte aeroporturi din România: