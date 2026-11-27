Administrația Grădinii Zoologice a solicitat majorarea prețului, invocând creșterea cheltuielilor de întreținere și necesitatea ajustării acestora la rata inflației, transmite IPN.

În același timp, elevii, studenții și pensionarii vor putea achiziționa bilete cu 45 de lei la casă sau cu 40 de lei online. Totodată, vor fi păstrate gratuitățile pentru copiii cu vârsta de până la șapte ani, cei din centrele de plasament, persoanele cu dizabilități, copiii din familii vulnerabile, precum și pentru grupurile organizate de voluntari și persoanele implicate în activități caritabile, educative sau de protecție a mediului.

Administratorul interimar al întreprinderii municipale „Grădina Zoologică”, Roman Crețu, a solicitat aprobarea noilor tarife, menționând că prețurile actuale au fost stabilite în 2014 și nu mai corespund costurilor de întreținere din prezent. Potrivit acestuia, cheltuielile întreprinderii au crescut considerabil în ultimii ani, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra bugetului municipal.

Roman Crețu a precizat că în prezent un bilet pentru adulți costă 30 de lei pe timp de vară și 25 de lei iarna. Încasările din vânzarea biletelor acoperă cel mult 23% din cheltuielile necesare pentru Grădina Zoologică, iar cele mai mari venituri anuale obținute din această sursă au fost de 7,5 milioane de lei.

Administrația estimează că majorarea tarifelor ar putea duce la o reducere de cel mult 15% a numărului de vizitatori, dar scăderea fluxului de persoane va duce și la diminuarea unor cheltuieli generate de prezența acestora.