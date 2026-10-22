Birourile electorale ale secțiilor de votare din Găgăuzia, constituite pentru alegerile din 15 noiembrie

Potrivit Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, birourile electorale vor pregăti procesul de votare, vor gestiona listele electorale, vor examina eventualele sesizări privind erorile din acestea și vor propune tirajul buletinelor de vot. În ziua alegerilor, membrii birourilor vor organiza votarea, iar la final vor număra voturile și vor întocmi procesele-verbale cu rezultatele scrutinului.

În perioada următoare, membrii birourilor vor participa la instruiri organizate de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, pentru a asigura aplicarea uniformă a procedurilor electorale.

Pentru cele 35 de mandate în Adunarea Populară candidează 135 de persoane, iar pentru funcția de bașcan – opt candidați.