Black Friday la HiSky. Până la 50% reducere la bilete de avion, pentru toate destinațiile companiei

Spre deosebire de campaniile promoționale obișnuite, în care fiecare bilet beneficiază de aceeași reducere, oferta HiSky de Black Friday încurajează călătoriile împreună. Astfel, un pasager beneficiază de o reducere de 15%, în timp ce pentru două persoane reducerea crește la 20%, iar pentru trei pasageri ajunge la 25%. Procentul continuă să crească progresiv, până la 50% pentru rezervările care includ opt pasageri.

Pentru a beneficia de ofertă, pasagerii trebuie să introducă, în momentul rezervării, codul promoțional corespunzător numărului de persoane care călătoresc împreună, astfel:

BLACKFRIDAY1 – 15% reducere pentru 1 pasager;

BLACKFRIDAY2 – 20% reducere pentru 2 pasageri;

BLACKFRIDAY3 – 25% reducere pentru 3 pasageri;

BLACKFRIDAY4 – 30% reducere pentru 4 pasageri;

BLACKFRIDAY5 – 35% reducere pentru 5 pasageri;

BLACKFRIDAY6 – 40% reducere pentru 6 pasageri;

BLACKFRIDAY7 – 45% reducere pentru 7 pasageri;

BLACKFRIDAY8 – 50% reducere pentru 8 pasageri.

„Black Friday a devenit unul dintre momentele în care pasagerii noștri așteaptă oferte speciale, iar anul acesta ne-am dorit să venim cu o propunere diferită. Pentru că cele mai frumoase călătorii sunt cele pe care le facem împreună, am construit o campanie în care reducerea crește odată cu numărul celor care aleg să călătorească în aceeași rezervare. Fie că este vorba despre un weekend într-un oraș european, o vacanță în familie sau o călătorie peste ocean, oferta se aplică întregii noastre rețele de destinații. În plus, nu am impus o dată-limită pentru călătorie, astfel încât pasagerii să poată profita de aceste trei zile pentru a-și planifica atât vacanțele apropiate, cât și pe cele de anul viitor”, a declarat Iulian Scorpan, CEO HiSky.

Campania include toate destinațiile operate de HiSky, cu plecări de pe aeroporturile din București, Chișinău, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea, Iași și Baia Mare. Pasagerii pot alege atât zboruri interne, cât și rute internaționale către unele dintre cele mai căutate destinații europene, precum Paris, Londra, Dublin, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Bruxelles, Milano sau Veneția. Oferta acoperă și destinații precum Istanbul și Tel Aviv, precum și zborurile interne din România și cele transatlantice către Statele Unite ale Americii, pe ruta directă București-New York.

Prin intermediul zborurilor cu conexiune, pasagerii care călătoresc de pe alte aeroporturi din România și din Chișinău pot accesa, prin București, o gamă extinsă de destinații internaționale.

Reducerile se aplică tarifului de bază al biletelor de avion, fără taxe, pentru toate clasele tarifare disponibile. În cazul tarifelor care includ bagaje sau alte servicii în pachetul selectat, reducerea se aplică tarifului de bază al pachetului respectiv. Serviciile suplimentare achiziționate separat nu beneficiază de reducere.

Biletele la prețuri promoționale pot fi rezervate pe site-ul oficial al companiei, www.hisky.aero, în perioada 6-8 noiembrie 2026, prin utilizarea codului corespunzător numărului de pasageri din rezervare, în limita disponibilității locurilor și a zborurilor publicate în sistem.

Despre HiSky

HiSky este o companie aeriană românească, care operează zboruri regulate din România și Republica Moldova către destinații din Europa, Orientul Mijlociu și Statele Unite ale Americii. Compania operează o flotă exclusiv Airbus, formată din aeronave din familia A320, pentru zboruri pe distanțe scurte și medii, și aeronave Airbus A330, pentru curse lung-curier.