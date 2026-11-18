Unii dintre ei ironizează apărarea antiaeriană a Moscovei și calitatea construcției, în timp ce alții cer o escaladare din partea Rusiei, notează DIGI24.ro. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a folosit o combinație de drone și rachete de fabricație ucraineană - Palianiția, Neptun, Ruta și Flamingo - într-o operațiune coordonată împotriva secțiunilor rutieră și feroviară ale „podului lui Putin”.

Bloggerii militari ruși și comentatorii pro-război s-au grăbit să găsească explicații pentru modul în care Ucraina a reușit să doboare un arc al Podului Crimeei, unii punând sub semnul întrebării eficiența apărării antiaeriene a Rusiei, iar alții ironizând construcția podului.

Reacțiile au venit în urma atacului ucrainean de marți asupra podului care leagă Crimeea ocupată ilegal de Rusia continentală, lovitură care a făcut ca un arc rutier de 227 de metri să se prăbușească în Strâmtoarea Kerci.

Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, avariile au reprezentat punctul culminant al unei operațiuni ucrainene care a implicat mai multe tipuri de armament.

Într-o declarație ulterioară atacului, Zelenski a afirmat că operațiunea a ajuns în faza finală după săptămâni de pregătiri. Ucraina a utilizat drone Palianiția împotriva secțiunii rutiere, în timp ce rachetele Neptun, dronele Ruta și rachetele FP-5 Flamingo au vizat secțiunea feroviară.

„Astăzi, toată lumea poate vedea consecințele pentru principala rută de aprovizionare militară de pe teritoriul rus către Crimeea noastră ucraineană”, a declarat Zelenski.

El a adăugat că Ucraina a propus în repetate rânduri dezescaladarea, însă Rusia a respins aceste propuneri.

„Războiul se va întoarce întotdeauna acolo unde a început”, a subliniat liderul de la Kiev.

Podul, una dintre cele mai importante rute de aprovizionare ale Rusiei către Crimeea ocupată, a fost vizat în mod repetat de la începutul invaziei pe scară largă declanșate de Rusia.

„Da, Volodea, vedem cât de pregătit ești”

Primele reacții rusești au încercat să minimalizeze amploarea distrugerilor, scrie Kyiv Post.

Rîbari, unul dintre cele mai influente canale militare pro-război din Rusia de pe Telegram, descrisese anterior avariile podului drept „non-critice”, susținând că traficul feroviar a fost reluat și că relatările ucrainene privind pagubele sunt exagerate.

Iurii Kotenok, scriind pe canalul de Telegram Dva Maiora, a recunoscut că arcul rutier a fost distrus și că structurile prăbușite au căzut în canalul navigabil de sub pod.

De asemenea, el i-a luat în vizor pe comentatorii ruși care susținuseră anterior că podurile sunt extrem de greu de distrus datorită construcției lor solide.

„Le sugerăm tuturor «experților», bloggerilor de pe Telegram, prezentatorilor TV și purtătorilor de cuvânt care spuneau că podurile inamice de peste Nipru, ca orice alte poduri în general, sunt extrem de greu de distrus [...] să își închidă publicațiile și să nu se mai prezinte drept experți”, a scris Kotenok.

Comentariile de la postarea sa au fost și mai critice la adresa conducerii ruse.

Un utilizator pe nume Anton a citat afirmația lui Putin potrivit căreia Rusia ar fi „pregătită de război cu UE chiar acum”, adăugând:

„Da, Volodea, vedem cât de pregătit ești! Vai, cât de pregătit ești! Dacă izbucnește un război global, genul acesta de lucruri se vor întâmpla de zece ori mai des, poate chiar mai rău.”

Un alt utilizator, Aleksandr Iarovoi, a susținut că Rusia ar trebui totuși „să îi otrăvească și să îi arunce în aer pe toți cei implicați în producția de drone și rachete pentru Forțele Armate ale Ucrainei.”

„Jucăria preferată a lui Putin”

Pe canalul de Telegram „Russian Engineer”, discuția s-a concentrat asupra modului în care forțele ucrainene au reușit să penetreze sistemele de apărare care protejează podul.

Canalul a atribuit precizia operațiunii comunicațiilor Starlink, recunoașterii efectuate de NATO și armamentului occidental ghidat de precizie.

„Loviturile asupra podului au fost executate la un interval de literalmente patru-cinci minute una de cealaltă. Sincronizarea a fost pur și simplu ireală. Comunicațiile inamicului au funcționat impecabil, permițând un grad atât de ridicat de precizie. O aeronavă de recunoaștere a NATO a oferit o evaluare a capacităților apărării noastre antiaeriene și a făcut-o în deplină impunitate”, a afirmat bloggerul militar.

Acesta a susținut că sute de drone au fost utilizate inițial pentru a epuiza apărarea antiaeriană rusă înaintea unui atac coordonat cu rachete.

Un alt comentator, GPV, a adăugat: „Așadar, se pare că podurile pot fi totuși distruse. Atunci de ce Statul nostru Major General nu a doborât niciun pod din Kiev în cinci ani?”

Un alt comentator, care își spune Snake Plissken, a numit traversarea „jucăria preferată a lui Putin” și a adăugat: „Să vedem ce se întâmplă.”

„Răspunsul Rusiei ar trebui să fie terifiant”

Alte comentarii s-au îndreptat către solicitări de escaladare.

„Dacă nu pot influența sistemele de informații și comunicații ale NATO, trebuie să distrugă Ucraina cu arme neconvenționale. Altfel, acest război nu va fi câștigat niciodată, sau prețul victoriei va fi incredibil de mare”, a scris un utilizator, Serghei Bucinev.

Un alt comentator, Nik, a scris: „Mai întâi au trecut la pierderi fabricile, acum podurile, mâine oamenii.”

Unii au cerut atacuri asupra aeronavelor de recunoaștere ale NATO care operează în apropierea Ucrainei, în timp ce alții au solicitat instituirea unei zone de interdicție aeriană sau lovituri cu racheta rusească Oreșnik.

„În Kiev încă este curent electric, chiar și iluminatul stradal funcționează, podurile nu au fost puse la pământ complet, tunelul nu s-a prăbușit, porturile nu au fost rase de pe fața pământului. Mai este încă mult de lucru”, a scris un utilizator, Maks.

Un alt comentator, Andrei, a cerut ca Zelenski să fie ucis și a insistat că răspunsul Rusiei trebuie să fie „TERIFIANT. De orice fel.”

„Ce îi va opri pe ucraineni să doboare și al doilea arc?”

Fighterbomber, un popular canal rusesc de Telegram dedicat aviației militare, asociat cu fostul pilot militar Ilia Tumanov, și-a asigurat urmăritorii că Crimeea nu este pe cale să fie izolată.

„Podul Crimeei nu a fost distrus, ca să știți. A fost scos din funcțiune”, a scris acesta, adăugând că o parte din traficul feroviar ar putea funcționa în continuare. De asemenea, a avertizat că arcul prăbușit ar putea bloca trecerea navelor pe sub pod.

Fighterbomber a estimat timpul necesar pentru instalarea unui arc de înlocuire la aproximativ 54 de ore, plus încă trei săptămâni pentru fixarea definitivă a acestuia. Acest interval nu include fabricarea și livrarea structurii.

Întrebarea mai importantă, potrivit canalului, este ce ar opri Ucraina să lovească podul din nou.

„Ce îi va opri pe ucraineni să încerce să doboare și al doilea arc? Chiar în noaptea următoare?”, a întrebat acesta.

Canalul a expus direct problema: „Să distrugă echipele de reparații odată cu lucrările lor în acele 54 de ore? Iar în final, să doboare noul arc iar și iar?”

Referitor la feriboturi ca alternativă, canalul a avertizat: „Distrugerea feriboturilor cu rachete ghidate de la distanță ar fi mult mai rapidă și mai ieftină decât doborârea podului.”

Canalul a insistat că Crimeea nu va fi complet izolată. Rutele maritime și transportul aerian vor rămâne disponibile, a precizat acesta, în timp ce Ucraina se va concentra probabil pe perturbarea legăturilor către peninsulă prin teritoriile ocupate de Rusia.

„Prin urmare, «drumul vieții» pentru Crimeea va trece acum pe acolo”, a scris acesta.

De asemenea, canalul a evidențiat o diferență între Podul Crimeei și traversările Ucrainei peste Nipru.

Rusia ar putea cheltui o avere lansând rachete Iskander costisitoare asupra podurilor de peste fluviu, a argumentat canalul, însă Ucraina nu are nicio traversare unică cu aceeași importanță strategică precum Podul Crimeei.

„Chiar dacă distrugem toate podurile de peste Nipru, nu vom obține un efect similar”, a recunoscut acesta.

„Familia Rotenberg l-a construit ca să facă profit”

Postarea a atras și alte comentarii neliniștite cu privire la capacitatea Rusiei de a repara și proteja podul.

Un comentator, Piotr, a remarcat că instalarea unui arc de înlocuire ar necesita două macarale plutitoare, care sunt greu de găsit.

„De îndată ce vor apărea, ucrainenii le vor scoate din uz una după alta, exact așa cum au făcut în Marea Azov în iulie”, a scris el.

Un alt comentator, Serghei Kirisov, a dat vina pe modul în care a fost construit podul, punând în contrast inginerii sovietici cu oamenii de afaceri ruși din spatele proiectului.

„Podurile de peste Nipru au fost construite de ingineri sovietici după standarde care anticipau atacuri. Podul Crimeei a fost construit de familia Rotenberg după standarde concepute pentru a face profit”, a scris el, referindu-se la miliardarul Arkadi Rotenberg, ale cărui companii au participat la construcția podului.

„Oricum ar fi, rezultatul este chiar sub ochii noștri. Și nu este deloc amuzant”, a adăugat acesta.

Un al treilea comentator, Evgheni, s-a îndoit că distrugerea unei infrastructuri suplimentare ar ajuta: „Ne vom epuiza distrugând infrastructura galben-albastră”, a scris el, susținând că Moscova trebuie să „rezolve problema radical”.

Flamingo nu are nevoie de Taurus, până la urmă

Canalul ucrainean de monitorizare „Nikolaievski Vaniok~ i-a ironizat pe comentatorii ruși care petrecuseră luni de zile minimalizând racheta de croazieră Flamingo, dezvoltată pe plan intern de Ucraina.

„Se pare că acest pod a putut fi distrus și fără rachete Taurus, până la urmă”, a scris canalul, făcând referire la rachetele de croazieră cu rază lungă de acțiune de fabricație germană, pe care Ucraina le-a solicitat în repetate rânduri.

Canalul a ironizat afirmațiile anterioare ale Rusiei potrivit cărora rachetele Flamingo ar fi ineficiente și ușor de doborât.

De asemenea, a glumit pe seama sorții așa-zisului pod „ultra-rezistent” al Crimeei, adăugând că propagandiștii ruși au parte de o dimineață deosebit de dificilă.