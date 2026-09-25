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BNM a lansat o monedă comemorativă dedicată celor 35 de ani de la fondarea ASEM

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BNM a lansat o monedă comemorativă dedicată celor 35 de ani de la fondarea ASEM

Banca Națională a Moldovei pune în circulație o monedă comemorativă dedicată celor 35 de ani de la fondarea Academiei de Studii Economice. Moneda este confecționată din argint și are un tiraj de 500 de exemplare, transmite IPN.

Potrivit instituției, piesa comemorativă are valoarea nominală de 50 de lei și o greutate de 22 de grame. Designul este realizat de graficiana Neli Țurcanu.

Moneda vine însoțită de un certificat care conține un cod QR ce permite accesul direct la informațiile detaliate despre caracteristicile monedei, disponibile pe site-ul oficial al instituției.

Monedele comemorative sunt comercializate de BNM, în baza cererilor depuse online în secțiunea „Moneda” de pe pagina instituției, precum și prin intermediul băncilor licențiate din R. Moldova.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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