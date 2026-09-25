BNM a lansat o monedă comemorativă dedicată celor 35 de ani de la fondarea ASEM

Potrivit instituției, piesa comemorativă are valoarea nominală de 50 de lei și o greutate de 22 de grame. Designul este realizat de graficiana Neli Țurcanu.

Moneda vine însoțită de un certificat care conține un cod QR ce permite accesul direct la informațiile detaliate despre caracteristicile monedei, disponibile pe site-ul oficial al instituției.

Monedele comemorative sunt comercializate de BNM, în baza cererilor depuse online în secțiunea „Moneda” de pe pagina instituției, precum și prin intermediul băncilor licențiate din R. Moldova.