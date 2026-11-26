Potrivit BNM, contribuțiile au fost calculate în baza nivelului-țintă de 3% din suma depozitelor garantate, a coeficientului de ajustare a creșterii volumului acestora și a multiplicatorilor de ajustare la riscul specific fiecărei bănci.

Nivelul-țintă al fondului, recalculat anual, a ajuns la 1,56 miliarde de lei pe 30 iunie 2026, în creștere cu 11,23% față de aceeași perioadă a anului trecut. Majorarea este determinată de creșterea volumului depozitelor garantate.

La aceeași dată, resursele acumulate în fond constituiau 1,09 miliarde de lei. Acestea provin din contribuțiile băncilor și din veniturile obținute prin investirea banilor.

Băncile contribuie la fondul de rezoluție din 2020. Nivelul-țintă de 3% din suma depozitelor garantate a fost atins pentru prima dată pe 31 decembrie 2024.

Fondul este destinat să asigure aplicarea instrumentelor și competențelor de rezoluție de către Banca Națională, în cazul în care o bancă ajunge în situația de a necesita măsuri de redresare sau rezoluție.