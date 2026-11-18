Potrivit BNM, în urma unui control tematic au fost depistate încălcări la nivelul guvernanței corporative, al controlului intern și al gestionării riscurilor. Neregulile vizează inclusiv exercitarea independentă a funcțiilor-cheie, activitatea actuarială, determinarea și raportarea rezervelor tehnice, evaluarea activelor și respectarea cerințelor privind fondurile proprii și solvabilitatea.

Odată cu instituirea administrării speciale, administratorii desemnați de BNM preiau controlul și gestionarea activității companiei, exercitând atribuțiile consiliului societății și ale organului executiv.

Pe durata suspendării licenței, Moldcargo nu va putea încheia contracte noi de asigurare sau reasigurare. Contractele deja încheiate rămân însă valabile, iar compania este obligată să achite despăgubirile pentru daune și să respecte clauzele contractuale. Cererile de despăgubire vor fi adresate în continuare companiei.

BNM precizează că măsurile au drept scop protejarea drepturilor și intereselor contractanților, asiguraților și terților păgubiți. Totodată, instituția menționează că sectorul asigurărilor își menține reziliența, iar indicatorii prudențiali raportați se încadrează în limitele normative.

Deocamdată, compania Moldcargo nu a comentat public deciziile Băncii Naționale a Moldovei.