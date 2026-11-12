BNM avertizează asupra unor mesaje false trimise în numele instituției. Unele redacții au primit e-mailuri privind presupuse sancțiuni

Banca centrală avertizează că accesarea linkurilor sau deschiderea fișierelor atașate unor asemenea mesaje poate permite obținerea accesului neautorizat la dispozitive și la datele stocate pe acestea.

În cazul recepționării unui mesaj suspect, BNM recomandă ca destinatarii să nu acceseze linkurile, să nu deschidă fișierele atașate, să nu retransmită mesajul și să nu dea curs solicitărilor din acesta.

Pentru verificarea autenticității unei asemenea corespondențe, cetățenii și instituțiile sunt îndemnați să contacteze direct autoritatea în numele căreia a fost transmis mesajul, utilizând exclusiv canalele oficiale. În cazul în care un link a fost accesat sau un fișier suspect a fost deschis pe un dispozitiv de serviciu, trebuie informat imediat responsabilul de securitatea informatică.

BNM atenționează și asupra necesității protejării datelor bancare. Parolele, codurile PIN, codurile de securitate ale cardurilor și codurile de confirmare primite prin SMS sau în aplicațiile bancare nu trebuie comunicate altor persoane, chiar dacă solicitarea pare să provină de la o bancă sau de la o instituție publică.

În cazul unor solicitări privind conturile sau cardurile bancare, informațiile trebuie verificate direct cu banca la care persoana este deservită, prin intermediul canalelor oficiale.

Banca Națională precizează că instituțiile bancare și prestatorii de servicii de plată sunt obligați să respecte cerințele stabilite de BNM privind securitatea informației, gestionarea riscurilor IT și continuitatea activității.

BNM îndeamnă publicul să manifeste prudență și să se informeze exclusiv din surse oficiale pentru a evita tentativele de fraudă.