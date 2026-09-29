BNM: Circa 95% din activele bancare din R. Moldova sunt gestionate de bănci cu acționariat european

„Mesajul pentru investitori este clar: Republica Moldova are un sector bancar bine supravegheat și tot mai conectat la Europa. Este un sistem robust din punct de vedere al capitalizării, lichid și capabil să susțină creditarea. Apartenența la SEPA arată că suntem aliniați la standardele europene, atât în prevenirea spălării banilor, cât și în sistemele de plăți și supraveghere bancară”, a declarat Anca Dragu în cadrul unui nou episod al podcastului „Sensul banilor”.

Potrivit BNM, dialogul a evidențiat, în același timp, beneficiile legate de parcursul european al Republicii Moldova: modernizarea instituțiilor, alinierea la standardele europene, dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor financiare, precum și accesul la o piață de 450 de milioane de consumatori.

Directoarea Agenției de Investiții din Republica Moldova, Natalia Bejan, a menționat că accesul la o piață unde produsele pot fi vândute la prețuri competitive obligă companiile din Republica Moldova să regândească ce oferă și modul în care produc. Potrivit acesteia, accesul la astfel de piețe stimulează dezvoltarea produselor și serviciilor autohtone și contribuie la creșterea exporturilor, a veniturilor aduse în țară și, în consecință, a salariilor.

În cadrul podcastului s-a mai discutat despre rolul educației financiare la nivel individual și național, pentru înțelegerea oportunităților și luarea unor decizii responsabile, astfel încât investițiile să aducă beneficii reale.

„Mesajul pentru investitori este clar: Republica Moldova are un sector bancar bine supravegheat și tot mai conectat la Europa. Este un sistem robust din punct de vedere al capitalizării, lichid și capabil să susțină creditarea. Apartenența la SEPA arată că suntem aliniați la standardele europene, atât în prevenirea spălării banilor, cât și în sistemele de plăți și supraveghere bancară”, a declarat Anca Dragu în cadrul unui nou episod al podcastului „Sensul banilor”.

Potrivit BNM, dialogul a evidențiat, în același timp, beneficiile legate de parcursul european al Republicii Moldova: modernizarea instituțiilor, alinierea la standardele europene, dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor financiare, precum și accesul la o piață de 450 de milioane de consumatori.

Directoarea Agenției de Investiții din Republica Moldova, Natalia Bejan, a menționat că accesul la o piață unde produsele pot fi vândute la prețuri competitive obligă companiile din Republica Moldova să regândească ce oferă și modul în care produc. Potrivit acesteia, accesul la astfel de piețe stimulează dezvoltarea produselor și serviciilor autohtone și contribuie la creșterea exporturilor, a veniturilor aduse în țară și, în consecință, a salariilor.

În cadrul podcastului s-a mai discutat despre rolul educației financiare la nivel individual și național, pentru înțelegerea oportunităților și luarea unor decizii responsabile, astfel încât investițiile să aducă beneficii reale.