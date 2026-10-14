BNM: Cooperarea cu FMI a contribuit la modernizarea sectorului bancar din Republica Moldova

În cadrul discuțiilor, Petru Rotaru a evidențiat rolul cooperării cu FMI în modernizarea sistemului bancar și în promovarea reformelor economice.

„Cooperarea cu FMI ne-a ajutat să promovăm reforme în diverse domenii, inclusiv în sectorul financiar. Am reușit să îmbunătățim reglementarea și supravegherea bancară, asigurând un cadru favorabil pentru dezvoltarea sectorului bancar. Sprijinul oferit de FMI contribuie la promovarea și implementarea reformelor economice, reflectate în creșterea calității vieții cetățenilor”, a declarat prim-viceguvernatorul BNM.

Reuniunea a fost prezidată de guvernatorul Băncii Naționale a Belgiei, Pierre Wunsch, care a prezentat evoluțiile recente și prioritățile strategice ale FMI și Băncii Mondiale, în contextul instabilității economice internaționale.

Participanții au analizat situația economică din statele membre, prioritățile de politici pentru perioada următoare și principalele subiecte de pe agenda Reuniunilor Anuale. De asemenea, au discutat despre coordonarea pozițiilor comune în cadrul conducerii celor două instituții financiare.

La reuniune au participat și directorii executivi care reprezintă grupul de state la FMI și Banca Mondială, Jeroen Clicq și Eugene Rhuggenaath, care au prezentat activitatea desfășurată.

Republica Moldova face parte dintr-un grup de 16 state reprezentate în cadrul FMI și Băncii Mondiale, coordonat de Belgia și Regatul Țărilor de Jos. Din acesta mai fac parte, între altele, România, Ucraina, Armenia, Georgia și Bulgaria. Mecanismul permite statelor membre să își coordoneze pozițiile și să își promoveze interesele în cadrul celor două instituții financiare internaționale.