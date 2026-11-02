BNM îndeamnă publicul să nu se lase indus în eroare de dezinformările despre sectorul bancar, răspândite în urma atacului cibernetic

În acest context, banca centrală îndeamnă cetățenii să se informeze doar din surse oficiale și să își bazeze deciziile pe informații confirmate de autorități și de băncile la care se deservesc.

„Băncile gestionează conturile clienților în propriile sisteme protejate, distincte de platformele publice vizate de atac. Cunoașterea IBAN-ului (codul care identifică un cont bancar) nu înseamnă acces la retragerea sau transferul banilor din cont. Pentru efectuarea operațiunilor sunt necesare verificările și autorizările cerute de bancă. Afirmațiile care prezintă aflarea IBAN-ului drept acces la economiile unei persoane sunt, prin urmare, false”, se arată într-un comunicat al BNM.

În același timp, precizează reprezentanții instituției, băncile și prestatorii de servicii de plată sunt supuși unor cerințe minime obligatorii privind securitatea informației, gestionarea riscurilor asociate tehnologiilor informaționale și continuitatea activității, stabilite prin cadrul normativ al BNM.

„Aceste cerințe urmăresc protejarea sistemelor informatice și a informațiilor gestionate de instituțiile financiare, inclusiv a datelor clienților”, susțin reprezentanții băncii centrale.

De asemenea, precizează BNM, este important ca cetățenii să nu divulge parolele de acces la conturi, PIN-ul, codurile de securitate ale cardurilor sau codurile de confirmare primite prin SMS ori în aplicația băncii.

„Aceste informații nu trebuie comunicate nici persoanelor care pretind că reprezintă banca sau o instituție publică. Orice solicitare de acest fel trebuie clarificată direct cu banca, folosind numărul de telefon de pe card sau datele de contact publicate pe pagina oficială a acesteia”, se arată în comunicat.

Totodată, subliniază instituția, în prezent, sectorul bancar al Republicii Moldova este solid și bine capitalizat. Băncile dispun de resurse și rezerve financiare care le susțin capacitatea de a-și respecta obligațiile față de clienți chiar și în situații neprevăzute.

„Reformele din ultimii ani au adus mai multă transparență și reguli mai stricte, iar supravegherea băncilor a devenit mai riguroasă. Aceste schimbări au consolidat sectorul bancar și au întărit măsurile de protecție a clienților, în procesul de apropiere de standardele europene”, susțin reprezentanții BNM.