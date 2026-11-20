Potrivit BNM, moneda completează seria numismatică „Evenimente istorice” și marchează un moment important în evoluția statului român. Instituția subliniază că aniversarea are o semnificație deosebită și pentru Republica Moldova, având în vedere trecutul istoric și patrimoniul cultural comun de pe cele două maluri ale Prutului.

”Prin lansarea acestei monede comemorative, Banca Națională a Moldovei aduce un omagiu istoriei și parcursului nostru cultural comun. Casa Regală a României reprezintă un simbol al modernizării, stabilității și al alinierii la valorile europene. Această piesă monetară nu este doar o valoare numismatică, ci o mărturie a păstrării memoriei istorice, a identității și a patrimoniului nostru spiritual comun”, a declarat guvernatorul BNM, Anca Dragu.

Designul monedei a fost realizat de Monetăria Statului din România. Fiecare exemplar este livrat într-o capsulă transparentă și o cutie de prezentare, fiind însoțit de un certificat de autenticitate semnat de guvernatorul BNM. Certificatul include și un cod QR, prin care pot fi accesate informații despre caracteristicile monedei.

Moneda poate fi procurată direct de la BNM, în baza cererilor depuse online, sau prin intermediul băncilor licențiate. Acestea pot stabili propriile prețuri de comercializare, dar nu pot depăși cu mai mult de 3% prețul stabilit de Banca Națională.