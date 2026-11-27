Constantin Brâncuși este unul dintre cei mai cunoscuți sculptori ai secolului al XX-lea. Printre cele mai renumite opere ale sale se numără „Coloana infinitului”, „Masa tăcerii” și „Poarta sărutului”.

„Prin lansarea acestei monede comemorative, Banca Națională a Moldovei aduce omagiu unui spirit creator care aparține deopotrivă patrimoniului nostru comun și culturii universale”, menționează guvernatoarea BNM, Anca Dragu.

Designul grafic al monedei a fost realizat de Monetăria Statului din România. Fiecare exemplar este ambalat într-o capsulă transparentă și într-o cutie de prezentare. Moneda este însoțită de un certificat de autenticitate, semnat de guvernatoarea BNM, precum și de un cod QR, prin intermediul căruia vor putea fi accesate informații despre caracteristicile acesteia.

Monedele comemorative vor putea fi procurate prin depunerea cererilor online, în secțiunea „Moneda” de pe site-ul BNM, precum și prin intermediul băncilor licențiate din Republica Moldova. Băncile stabilesc independent prețul de vânzare, cu condiția ca acesta să nu depășească cu mai mult de 3% prețul stabilit de Banca Națională.