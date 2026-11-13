BNM lansează o monedă jubiliară dedicată gimnastei Nadia Comăneci

Moneda face parte din seria „Sport” și este confecționată din argint. Aceasta are valoarea nominală de 50 de lei și un tiraj de 1 500 de exemplare. Designul a fost realizat de Monetăria Statului din România.

Emisiunea numismatică marchează un moment de referință în istoria sportului mondial. În 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă care a obținut nota 10 într-o competiție olimpică, performanță prin care a intrat în istorie și a devenit un simbol al excelenței în sport.

Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a menționat că moneda depășește valoarea sa materială, fiind un omagiu adus excelenței, forței interioare și performanței care a redefinit limitele posibilităților umane. „Vrem să oferim un simbol al perfecțiunii care continuă să inspire generații, consolidând totodată divergențele culturale prin această monedă deosebită dedicată sportului”, a declarat guvernatoarea.

Nadia Comăneci este omagiată și printr-o expoziție organizată la Palatul Republicii din Chișinău, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la performanța sa istorică de la Montreal. Expoziția poate fi vizitată în perioada 13-15 noiembrie, între orele 10:00 și 18:00. Inaugurarea oficială va avea loc sâmbătă, la ora 14:00.