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BNM lansează o monedă jubiliară dedicată gimnastei Nadia Comăneci

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BNM lansează o monedă jubiliară dedicată gimnastei Nadia Comăneci

Banca Națională a Moldove pune în circulație o monedă jubiliară dedicată gimnastei române Nadia Comăneci, intitulată „Prima notă de 10 din istoria gimnasticii”. Potrivit instituției, moneda evocă performanțele sportive remarcabile ale gimnastei și contribuția sa la afirmarea gimnasticii pe plan internațional, transmite IPN.

Moneda face parte din seria „Sport” și este confecționată din argint. Aceasta are valoarea nominală de 50 de lei și un tiraj de 1 500 de exemplare. Designul a fost realizat de Monetăria Statului din România.

Emisiunea numismatică marchează un moment de referință în istoria sportului mondial. În 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă care a obținut nota 10 într-o competiție olimpică, performanță prin care a intrat în istorie și a devenit un simbol al excelenței în sport.

Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a menționat că moneda depășește valoarea sa materială, fiind un omagiu adus excelenței, forței interioare și performanței care a redefinit limitele posibilităților umane. „Vrem să oferim un simbol al perfecțiunii care continuă să inspire generații, consolidând totodată divergențele culturale prin această monedă deosebită dedicată sportului”, a declarat guvernatoarea.

Nadia Comăneci este omagiată și printr-o expoziție organizată la Palatul Republicii din Chișinău, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la performanța sa istorică de la Montreal. Expoziția poate fi vizitată în perioada 13-15 noiembrie, între orele 10:00 și 18:00. Inaugurarea oficială va avea loc sâmbătă, la ora 14:00.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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