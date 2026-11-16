Participanții vor avea ocazia să descopere istoria monedei naționale, rolul băncii centrale și modul în care funcționează sistemul bancar. Activitatea este organizată de BNM în colaborare cu băncile licențiate, transmite IPN.

Traseul va începe la sediul Băncii Naționale, unde elevii și studenții vor afla despre istoria leului moldovenesc, rolul BNM în emiterea monedei naționale și elementele de siguranță ale bancnotelor. De asemenea, vor vizita sala de expoziții și vor descoperi colecția de monede comemorative și jubiliare.

Ulterior, participanții vor merge la una dintre băncile comerciale, unde vor cunoaște activitatea unei instituții bancare și rolul serviciilor financiare în economie. Cu ajutorul mentorilor, aceștia vor participa la jocuri și simulări de situații financiare, care îi vor ajuta să analizeze diferite opțiuni și să înțeleagă consecințele propriilor decizii.

Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, susține că educația financiară îi ajută pe tineri să ia decizii informate, să utilizeze responsabil serviciile financiare și să fie mai puțin vulnerabili în fața fraudelor și a riscurilor.

Activitățile vor începe la ora 9:00, iar parcurgerea întregului traseu va dura aproximativ două ore. La eveniment pot participa grupuri de până la 35 de persoane, formate din elevi cu vârsta de cel puțin 10 ani și studenți, în limita locurilor disponibile.