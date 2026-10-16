BNM: Piața asigurărilor a crescut cu circa 12% în primul semestru

Potrivit BNM, primele brute subscrise au fost de 1,78 miliarde de lei. Asigurările generale au reprezentat 97,2% din piață, cu un volum de 1,73 miliarde de lei, în timp ce asigurările de viață au totalizat 49,3 milioane de lei.

BNM menționează că asigurările auto continuă să domine piața, cu peste 66% din totalul asigurărilor generale. Doar pentru polițele obligatorii RCA internă și Carte Verde au fost subscrise prime de 787,5 milioane de lei, în creștere cu 8,2% față de perioada similară a anului precedent.

În aceeași perioadă, societățile de asigurare au achitat despăgubiri și indemnizații de 776,5 milioane de lei, cu peste 120 de milioane de lei mai mult decât anul trecut. Din această sumă, circa 737 de milioane de lei au revenit asigurărilor generale, iar aproximativ 40 de milioane de lei – asigurărilor de viață. Totodată, profitul net al sectorului asigurărilor a ajuns la peste 126 de milioane de lei, în creștere cu circa 26% față de primul semestru din 2025.

La sfârșitul lunii iunie, activele companiilor de asigurări au ajuns la 6,35 miliarde de lei, în creștere cu peste 4% față de martie, iar numărul polițelor a depășit 1,39 milioane. În această perioadă, pe piață activau nouă companii de asigurări, 58 de brokeri și 82 de agenți de asigurare.