BNS: Producția agricolă a crescut cu 11,5% în primele nouă luni ale anului

Potrivit BNS, în întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești cu suprafețe de cel puțin 50 de hectare, recolta medie la hectar a crescut cu 17% la grâu, cu 17,5% la floarea-soarelui și cu circa 24% la fructe. Creșteri au fost înregistrate și la cartofi, cu aproximativ 29%, legume de câmp, cu peste 19%, și leguminoase boabe, cu circa 39%. În schimb, recolta medie a scăzut cu 8,5% la sfecla de zahăr și cu peste 6% la struguri.

În sectorul zootehnic, producția animalelor în viu a crescut cu 10%, ajungând la 141,4 mii de tone. Majorarea a fost determinată de creșterea producției în întreprinderile agricole cu 24%, în timp ce în gospodăriile populației aceasta s-a redus cu circa 8%. De asemenea, producția de lapte a scăzut cu 2,5%, până la 213,8 mii de tone, în timp ce producția de ouă a crescut cu 0,5%, ajungând la aproape 501 milioane de bucăți.

La începutul lunii octombrie, efectivul de bovine era de 93,4 mii de capete, în scădere cu 5% față de anul precedent. Numărul porcinelor a crescut cu circa 30%, până la 384,4 mii de capete, iar efectivul de ovine și caprine s-a redus cu 2%, până la 535,1 mii de capete.

BNS precizează că întreprinderile agricole au înregistrat creșteri ale efectivelor de animale, cu excepția păsărilor, în timp ce în gospodăriile populației numărul animalelor s-a redus la toate speciile.