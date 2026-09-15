BPR, despre manifestările organizate de Tiraspol împotriva noilor reguli fiscale: ”Pseudo-protest” cu mesaje anticonstituționale

Reacția vine după ce peste 300 de persoane, potrivit presei din regiunea transnistreană, au participat la o manifestație în apropierea unui punct de trecere de la linia administrativă. Participanții au protestat față de noile taxe aplicate de Chișinău și au acuzat autoritățile constituționale de ”presiuni economice”.

Biroul pentru reintegrare atrage însă atenția asupra caracterului contradictoriu al manifestației, în condițiile în care aceasta a fost prezentată drept un protest legat de probleme economice, dar la acțiune ar fi lipsit reprezentanții mediului de afaceri care activează în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

”Regia și tactica unor asemenea pseudo-proteste este foarte contradictorie în contextul abordării problemelor economice, dar a afișării lozincilor, mesajelor și simbolurilor anticonstituționale”, se arată în reacția Biroului.

Instituția mai subliniază că libertatea de exprimare și opiniile critice sunt cenzurate și controlate în regiunea transnistreană, inclusiv prin persecutarea persoanelor care contestă politicile structurilor nerecunoscute de la Tiraspol.

În timpul manifestației, reprezentanți ai organizațiilor loiale administrației de la Tiraspol au lansat acuzații dure la adresa Chișinăului. Unii dintre participanți au comparat actualele politici ale autorităților constituționale cu evenimentele din 1992 și au vorbit inclusiv despre un presupus ”genocid” împotriva populației din regiune. Alții au acuzat Chișinăul că, sub pretextul reintegrării, ar încerca să ”sufoce” economic regiunea. Acuzațiile nu au fost însoțite de dovezi.

Biroul politici de reintegrare respinge aceste mesaje și afirmă că procesul de reintegrare și restabilire a spațiilor naționale unice va continua în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

”Politicile de reintegrare a țării și de restabilire a spațiilor naționale unice vor continua să fie promovate reieșind din cerințele legale, respectarea suveranității și integrității teritoriale a țării și cu asigurarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului”, precizează instituția.

Noile reguli fiscale au intrat în vigoare la 1 septembrie și prevăd aplicarea graduală a TVA și a accizelor pentru anumite categorii de mărfuri introduse în regiunea transnistreană. Măsura face parte din procesul de uniformizare a regimurilor fiscale de pe cele două maluri ale Nistrului și de integrare a agenților economici din regiune în cadrul fiscal unic al Republicii Moldova. Tiraspolul contestă noile prevederi și le califică drept presiuni economice asupra regiunii.