Bucureștiul condamnă Rusia pentru că a deschis ilegal secții de votare în regiunea transnistreană a R. Moldova și în teritoriile ocupate ale Ucrainei

Potrivit unei declarații publice semnate de reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe al României, acest lucru este condamnat pentru că s-a făcut fără consimțământul autorităților constituționale.

„România condamnă organizarea scrutinului de către Federația Rusă în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, fără consimțământul autorităților de la Chișinău. Acest demers încalcă suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și vine în totală contradicție cu eforturile autorităților de la Chișinău și ale partenerilor internaționali menite să faciliteze reglementarea politică a problemei transnistrene”, se menționează în declarație.

Același lucru este condamnabil și în raport cu teritoriile ocupate de ruși în Ucraina.

„Desfășurarea alegerilor în teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional. România respinge ferm orice încercare de a valida, prin organizarea unor procese electorale, consecințele acțiunilor ilegale ale Federației Ruse și subliniază că acestea nu pot produce efecte juridice și nu pot modifica statutul internațional al teritoriilor respective”, se mai arată în declarație.

În acest sens, România reafirmă sprijinul ferm pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei și a Republicii Moldova, în cadrul frontierelor lor recunoscute internațional și respinge orice acțiune unilaterală prin care Federația Rusă urmărește să submineze ordinea juridică internațională.

Este de menționat că, în perioada 18-20 septembrie 2026, Federația Rusă își alege deputații în Duma de Stat.