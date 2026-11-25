Prevederile se regăsesc în proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) pentru anul 2027, care urmează să fie examinat de Parlament în prima lectură.

Comisia parlamentară pentru protecție socială, sănătate și familie a aprobat raportul asupra proiectului, care prevede venituri de 20,99 miliarde de lei, în creștere cu 11,5% față de anul 2026. Cheltuielile sunt estimate la 21,29 miliarde de lei, cu 10,8% mai mult decât în anul curent.

Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă va rămâne la nivelul de 12.636 de lei, iar persoanele care o vor achita în termen vor beneficia de o reducere de 75%.

Cea mai mare parte a resurselor, 20,63 miliarde de lei, va fi direcționată către achitarea serviciilor medicale și farmaceutice. Din această sumă, 10,05 miliarde de lei sunt prevăzute pentru asistența medicală spitalicească, 4,33 miliarde de lei – pentru asistența medicală primară, iar 2,21 miliarde de lei – pentru asistența medicală urgentă prespitalicească.

Pentru compensarea medicamentelor și dispozitivelor medicale vor fi alocate 1,48 miliarde de lei, cu 47,5 milioane de lei mai mult decât în 2026. Autoritățile își propun să extindă lista medicamentelor compensate și să suplimenteze resursele destinate medicamentelor costisitoare utilizate în tratamentul pacienților.

Alte 125 de milioane de lei vor fi alocate pentru prevenirea îmbolnăvirilor, depistarea precoce a maladiilor și promovarea unui mod de viață sănătos. Aproximativ 46% din această sumă va fi direcționată către programele de screening pentru depistarea cancerului pulmonar, colorectal și mamar.

De asemenea, în 2027 va fi inițiată tranziția treptată de la screeningul citologic la screeningul primar HPV pentru depistarea cancerului de col uterin în cazul femeilor cu vârste cuprinse între 35 și 50 de ani. Screeningul citologic va fi menținut pentru celelalte categorii de vârstă eligibile.

Pentru serviciile de îngrijire la domiciliu a pacienților cu maladii cronice în stadii avansate sunt prevăzute 41,08 milioane de lei, iar pentru îngrijirile paliative – 128,35 milioane de lei.

Totodată, 400 de milioane de lei vor fi direcționate către Fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. Din aceste resurse urmează să fie finanțate lucrări de reparație capitală și achiziționarea de echipamente medicale performante pentru mai multe instituții spitalicești, printre care Institutul de Medicină Urgentă, Institutul de Cardiologie și Institutul Mamei și Copilului.